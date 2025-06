Daryl e Carol in Spagna | trailer e data d’uscita di The Walking Dead 3

Daryl e Carol in Spagna: un'avventura mozzafiato si avvicina! La nuova stagione di "The Walking Dead: Daryl Dixon" promette emozioni intense e sorprese inaspettate, portando i protagonisti in territori inesplorati. Con il debutto negli Stati Uniti previsto per il 7 settembre 2025, l’attesa si fa sempre più palpabile anche in Italia. Prepariamoci a scoprire cosa riserva questa entusiasmante terza stagione e a vivere un percorso ricco di suspense e rivelazioni.

anticipazioni sulla terza stagione di the walking dead: daryl dixon. La nuova stagione della serie dedicata a Daryl Dixon si prepara a portare gli spettatori in un viaggio ricco di novitĂ , ambientato questa volta in territori spagnoli. Con un debutto previsto negli Stati Uniti per il 7 settembre 2025, l’attesa cresce anche in Italia, dove la data di uscita non è ancora stata ufficializzata. Il trailer rilasciato durante il finale della seconda stagione di Dead City anticipa un percorso che vede Daryl e Carol impegnati in una missione di ritorno a casa, tra sfide e incontri con nuove comunitĂ . nuovi personaggi e ambientazione spagnola. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Daryl e Carol in Spagna: trailer e data d’uscita di The Walking Dead 3

