Darwin Nunez ha detto sì al Napoli C' è lo zampino di Conte La strategia di Manna

Il sogno del Napoli di portare a casa Darwin Nunez sta finalmente prendendo forma concreta. Con l'apertura totale del giocatore e un incontro imminente tra il DS Manna e gli agenti del talento, la trattativa si avvicina alla sua fase decisiva. L'interesse del club partenopeo, sostenuto anche dalla strategia di Conte, potrebbe segnare un punto di svolta nel mercato azzurro. A questo punto, tutto è possibile: il grande colpo è alle porte.

Non è più un sogno, è una trattativa che entra nella sua fase più calda.Arrivano conferme sulla totale apertura di Darwin Nunez al trasferimento in azzurro. E ora il DS Manna ha in agenda l'incontro che può cambiare il mercato del Napoli. La caccia del Napoli al centravanti di livello mondiale ha subito un'accelerazione improvvisa e decisiva. Il grande sogno, quello che risponde al nome di Darwin Nunez, è diventato un obiettivo concreto. A confermarlo è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha rivelato un triplo sviluppo che infiamma le speranze dei tifosi: il giocatore vuole Napoli, il Liverpool è disposto a trattare, e un incontro è già stato fissato.

