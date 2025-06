Darwin Nunez ha aperto al Napoli dopo che Conte gli ha presentato il progetto Fabrizio Romano

Il Napoli si avvicina sempre più a Darwin Nunez, un obiettivo di grande spessore per rinforzare l’attacco. Dopo il colloquio tra l’attaccante del Liverpool e il tecnico Conte, che gli ha illustrato il progetto azzurro, l’interesse si fa concreto. Fabrizio Romano conferma il passo avanti: la trattativa entra nel vivo, ma resta da definire il prezzo del cartellino e altri dettagli fondamentali per finalizzare l’operazione. La strada verso l’accordo sembra ora in discesa, e l’orizzonte si tinge di possibilità entusiasmanti.

Il Napoli si avvicina sensibilmente a Darwin Nunez. Questo è quanto fa sapere – tramite un post pubblicato sul proprio profilo "X" pochi minuti fa – il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano. L'attaccante del Liverpool ha avuto un contatto di Conte e ha apprezzato il progetto che gli è stato proposto dal tecnico salentino. La pista ora è in discesa, Ma naturalmente vanno trattati il prezzo del cartellino con il club inglese e anche lo stipendio. A seguire quanto riportato dal noto collega. Darwin Nunez, c'è l'ok al progetto presentato da Conte. "Da quanto si apprende, Darwin Núñez ha dato il suo via libera iniziale al Napoli, e ha aperto al trasferimento dopo aver ricevuto la presentazione del progetto di Conte.

