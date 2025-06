Darwin Nunez al Napoli: la decisione che fa esultare i tifosi! Sono giorni frizzanti sul calciomercato partenopeo, con il club pronto a puntare su uno dei talenti più promettenti del panorama internazionale. Dopo aver formalizzato gli acquisti di Marianucci e De Bruyne, il Napoli si prepara a blindare il suo futuro, con una scelta condivisa tra De Laurentiis, Manna e Conte. Un passo importante che potrebbe rivoluzionare la prossima stagione, lasciando tutti a bocca aperta.

Sono giorni caldi per il calciomercato del Napoli, che vorrebbe mettere le mani su Darwin Nunez: è arrivata una decisione che mette gioia nella mente dei tifosi partenopei Il Napoli dopo aver concluso gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, è alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare la rosa. Il club partenopeo ha specificato con una nota ufficiale apparsa sul sito, che ogni scelta è condivisa tra De Laurentiis, Manna e Conte. Un comunicato che non ha bisogno di interpretazioni, perché il club lavora tutto insieme alla ricerca di soluzioni che possano migliorare la rosa. (LaPresse) tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it