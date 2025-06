Le nuove foto dal set di Daredevil: Rinascita – Stagione 2 accendono la curiosità degli appassionati, suggerendo un possibile collegamento tra la serie e l'universo di Spider-Man: Brand New Day. Tra speculazioni e anticipazioni, si infittiscono i dettagli su come le sorti di Hell’s Kitchen potrebbero intrecciarsi con quelle del più celebre supereroe di Manhattan. L’attesa cresce: cosa ci riserverà questa intrigante connessione?

Le speculazioni sulla trama di Spider-Man: Brand New Day continuano a dilagare, e le ultime foto e filmati dal set di Daredevil: Rinascita – Stagione 2 potrebbero gettare un po' di luce sullo status quo di New York. Venerdì abbiamo appreso che Jon Bernthal riprenderà il ruolo di The Punisher in Spider-Man: Brand New Day. L'abbiamo visto l'ultima volta in azione nei panni di Frank Castle in Daredevil: Rinascita, mentre è prevista anche una Presentazione Speciale per il vigilante. Al momento, Bernthal non è stato ancora annunciato per Daredevil: Rinascita – Stagione 2, il che rende più probabile che la suddetta Presentazione Speciale colmi il divario tra i due progetti MCU.