dante ferretti una mostra al vittoriale omaggia il grande scenografo tre volte oscar

una straordinaria mostra al Vittoriale, dove il grande scenografo celebra la sua arte e le sue incredibili conquiste. Un’occasione unica per scoprire i segreti dietro le quinte dei film che hanno definito un’epoca, rivelando il talento e la passione che lo hanno reso un’icona del cinema mondiale. Dante Ferretti, tra sogno e realtà , dimostra ancora una volta perché il suo nome rimarrà scolpito nella storia.

Milano, 23 giugno 2025 – Fra lui e sua moglie Francesca Lo Schiavo si ritrovano in casa qualcosa come 180 premi. Tre gli Oscar: per “Sweeney Todd” di Tim Burton, “The Aviator” e “Hugo Cabret” di Scorsese. Cosa che spinge a ridimensionare quella medaglietta che teniamo in camera, vinta da piccoli alla gara di judo. Ma d’altronde con Dante Ferretti parliamo di una vera e propria leggenda del cinema. Che per una volta si mette in mostra grazie a “Garda. Un lago in festa”, nuovo festival voluto da Giordano Bruno Guerri. Appuntamento quindi al Vittoriale. Dove domenica inaugura “E la nave va”, esposizione con 40 opere dello scenografo (e costumista) marchigiano, fino al 27 settembre in Villa Mirabella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it