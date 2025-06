Danny Boyle | Non rifarei oggi The Millionaire lo lascerei a un giovane regista indiano

Danny Boyle, il celebre regista britannico, riflette sul cambiamento di percezione delle identità culturali dopo 28 anni dall’uscita di "The Millionaire". Intervistato dal Guardian, ammette che oggi non avrebbe più il coraggio di immergersi così facilmente nella cultura indiana, riconoscendo l’importanza di rispettare le sfumature di ogni identità. Per lui, la maturità artistica e personale porta a un approccio più consapevole e rispettoso nei confronti delle culture altrui.

Intervistato dal Guardian sull'onda del suo 28 anni dopo, il regista Danny Boyle riflette su come sia cambiata negli anni la consapevolezza delle identità: oggi non metterebbe piede nella cultura indiana con tanta disinvoltura, come fece con The Millionaire. E per lui è giusto così. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Danny Boyle: "Non rifarei oggi The Millionaire, lo lascerei a un giovane regista indiano"

In questa notizia si parla di: danny - boyle - millionaire - regista

Danny Boyle in masterclass alla Casa del Cinema: scopri i segreti del grande regista - imperdibile per gli appassionati di cinema e aspiranti registi di scoprire i segreti dietro i suoi successi.

Danny Boyle ha dimostrato ancora una volta di essere un grande regista e di saper essere sempre originale ed innovativo. Dopo Trainspotting e The Millionaire, il registra torna dietro alla cinepresa e con Garland alla sceneggiatura, ha dato vita ad un nuovo i Vai su Facebook

Danny Boyle: Non rifarei oggi The Millionaire, lo lascerei a un giovane regista indiano; Danny Boyle: Oggi non dirigerei The Millionaire, è appropriazione culturale; Danny Boyle oggi non farebbe The Millionaire: Appropriazione culturale.

Danny Boyle: "Oggi non dirigerei The Millionaire, è appropriazione culturale" - Il regista di Trainspotting e 28 anni dopo ha confessato che oggi non accetterebbe la regia del film che vinse l'Oscar nel 2009. Riporta msn.com

Danny Boyle riflette su “The Millionaire”: un film difficile da realizzare oggi - Danny Boyle riflette sull'impossibilità di realizzare oggi "The Millionaire", evidenziando l'importanza della rappresentazione culturale e la necessità di coinvolgere registi indiani per raccontare st ... Riporta ecodelcinema.com