Danni monumentali ai siti nucleari | Trump apre al cambio di regime in Iran e rinvia la partenza per il vertice Nato

In un contesto di tensioni internazionali sempre più incandescenti, Donald Trump sorprende con una dichiarazione inedita: apre alla possibilità di un cambio di regime in Iran, rinviando anche un viaggio ufficiale al vertice NATO. Una mossa che scuote gli equilibri e solleva domande sulla sua reale intenzione. Si, perché in geopolitica, le parole sono pietre e i segnali, spesso, prevedono qualcosa di più profondo...

«Non è politicamente corretto usare il termine "cambio di regime", ma se l'attuale regime iraniano non è in grado di rendere l'Iran di nuovo grande, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime??? Miga!!! ": lo scrive Donald Trump, parafrasando Maga (Make America great again) in Miga per adattarlo all'Iran. E' la prima volta che il presidente sembra aperto ad un cambio di regime.

