Danimarca, tra interessi nazionali e ambizioni europee nella riforma dei farmaci UE.

Transizione della Presidenza dell'UE: Dalla Polonia alla Danimarca. La Polonia, che ha sostenuto un accesso più rapido per i pazienti europei ai farmaci innovativi, si prepara a concludere il suo semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione europea, passando il testimone alla Danimarca, notoriamente più vicina all’industria farmaceutica. Una transizione che potrebbe sollevare dubbi sulla sua neutralità come mediatrice. Durante il semestre di presidenza, Varsavia ha spinto con forza per una riforma della normativa farmaceutica europea che riducesse i monopoli sulla protezione dei dati, accelerando così l’arrivo sul mercato di versioni generiche più economiche dei farmaci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net