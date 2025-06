Damasco attentato kamikaze dell’Isis in una chiesa cristiana

Un attacco terroristico sconvolge Damasco, dove un kamikaze dell’ISIS si è fatto esplodere durante la messa in una chiesa cristiana, provocando vittime e paura. Un episodio drammatico che evidenzia ancora una volta le sfide della sicurezza in Siria e il rischio di violenza religiosa. La comunità internazionale condanna fermamente l’attentato, mentre le autorità cercano di garantire giustizia e protezione per i cittadini. È fondamentale restare informati e uniti di fronte a tali minacce.

In Siria un attentatore suicida fa una strage durante la Messa in una chiesa di Damasco. L’Isis rivendica l’attacco. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Damasco, attentato kamikaze dell’Isis in una chiesa cristiana

