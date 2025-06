Dallo stretto di Hormuz passa un quinto del petrolio mondiale E l’Italia pensa al carbone come riserva

Mentre l’attenzione globale si concentra sulla crisi in Medio Oriente, con lo stretto di Hormuz che trasporta un quinto del petrolio mondiale, l’Italia pensa al carbone come riserva strategica. In un clima di tensione crescente, il presidente USA Donald Trump ha lanciato il nuovo slogan “Miga” – un richiamo a “Make Iran Great Again” – aprendo la strada a possibili cambi di regime a Teheran. La scena internazionale si infiamma, e le conseguenze potrebbero essere devastanti.

Miga e stretto di Hormuz. Mentre il mondo è in attesa di conoscere le prossime mosse delle parti in campo e delle conseguenze che avrà la guerra in Medio Oriente, il presidente Usa Donald Trump ha lanciato lo slogan “ Miga ”. Così, dopo il movimento Maga (Make America great again) e quello Mega, riguardante l’Europa, il tycoon ha parlato di Make Iran great again. Che nei fatti significa aprire alla possibilità di un cambio di regime a Teheran. (ANSA FOTO) – Notizie.com Al di là degli slogan si tratta di avviare, dopo le bombe sganciate sui siti nucleari, una guerra ibrida che coinvolga l’opinione pubblica in Iran contro il regime degli ayatollah. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Dallo stretto di Hormuz passa un quinto del petrolio mondiale. E l’Italia pensa al carbone come riserva

