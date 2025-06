Dallo sport la rinascita urbana | arriva il palazzetto multifunzionale

Dallo sport alla rinascita urbana, Maddaloni si prepara a un grande cambiamento: nasce un palazzetto multifunzionale, all’avanguardia e sostenibile, pensato per valorizzare l’attività agonistica e promuovere il benessere della comunità. Con una delibera di giunta, il Comune ha ufficializzato il suo impegno in questo ambizioso progetto, segnando un passo deciso verso un futuro più vivace e sportivo per tutti.

La città di Maddaloni compie un passo importante verso la realizzazione di un moderno palazzetto dello sport multifunzionale, ad alta efficienza energetica e destinato all'attività agonistica. Con una delibera di giunta è stata formalizzata la partecipazione del Comune all'avviso pubblico "Sport.

