Dall’Italia 6,5 milioni di euro per formazione professionale in Tunisia

L’Italia investe 65 milioni di euro nella formazione professionale in Tunisia, segnando un passo importante nel rafforzamento dei rapporti tra i due paesi. Questo accordo, in sintonia con il Piano Mattei del governo italiano per l’Africa, apre nuove opportunità di sviluppo e cooperazione, dimostrando come la partnership internazionale possa portare benefici concreti a entrambe le nazioni. Un segnale forte di impegno e visione condivisa per un futuro più sostenibile e prospero.

Questo accordo rappresenta una nuova tappa nella collaborazione italo-tunisina, in linea con i principi del Piano Mattei del governo italiano per l'Africa.

