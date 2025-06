Dall’Inter al Milan | Ma quale Kean doppio colpo da 55 milioni

Il mercato del Milan è in fermento, con grandi mosse all’orizzonte e un ritorno in grande stile di Massimiliano Allegri alla guida. Tra colpi da 55 milioni e rumors su Moise Kean, i rossoneri si preparano a scrivere un nuovo capitolo di successi. Ma quali sono le vere strategie dietro queste scelte? Scopriamo insieme le ultime novità e le possibili evoluzioni di questa intrigante campagna acquisti.

Max Allegri e il Ds Tare pianificano le mosse per il mercato rossonero: il centravanti della Fiorentina però non mette tutti d’accordo Mercato in pieno fermento per il Milan, che nella prossima stagione ripartirà da Massimiliano Allegri dopo il ritorno sulla panchina del ‘Diavolo’ dell’ex allenatore della Juventus. Moise Kean (LaPresse) – Calciomercato.it Il tecnico livornese nelle ultime settimane è stato in stretto contatto con il nuovo Ds Tare per panificare le strategie e rinforzare adeguatamente la rosa della squadra rossonera. Sul taccuino di Allegri, tra gli altri, figura anche Moise Kean per l’attacco, giocatore che il mister toscano ha allenato alla Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it