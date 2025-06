Dall' evasione fiscale alla criminalità organizzata | l' impegno delle fiamme gialle sul territorio

Dall’evasione fiscale alla lotta alla criminalità organizzata, le Fiamme Gialle dell’Emilia-Romagna sono in prima linea sul territorio. Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, hanno eseguito oltre 63.900 interventi, tra verifiche, controlli e indagini di polizia giudiziaria. Un impegno costante volto a garantire legalità e trasparenza, dimostrando che la lotta all’illegalità è una priorità quotidiana.

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la guardia di finanza dell'Emilia-Romagna ha eseguito 63.954 interventi tra verifiche, controlli ed ispezioni di natura fiscale, tributaria e valutaria, nonché attività ed indagini di polizia giudiziaria per contrastare gli illeciti economico-finanziari.

