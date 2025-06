Dall’attacco alle basi Usa alla chiusura di Hormuz | la possibile risposta dell’Iran Intanto è ‘caccia all’americano’

Dall’attacco alle basi USA alla chiusura di Hormuz, la tensione tra Iran e Stati Uniti raggiunge livelli critici. La risposta iraniana si prepara a essere altrettanto decisa, con oltre 232 caccia pronti all'azione. In questo scenario di escalation, ogni mossa potrebbe accendere un focolaio di conflitto globale. Ma quali saranno le conseguenze di questa tensione crescente? La posta in gioco è altissima e il rischio di un’escalation incontrollata si fa sempre più concreto.

Il bombardamento americano contro alcuni siti nucleari iraniani segna una pericolosa escalation nella lunga partita strategica tra Washington e Teheran. L’azione, rivendicata come “preventiva” dagli Stati Uniti, ha colpito installazioni sensibili legate al programma nucleare civile dell’Iran, giustificandola con il sospetto che vi fossero attività “non dichiarate” a fini militari. L’attacco rappresenta un precedente grave, poiché per la prima volta da anni Washington ha preso di mira infrastrutture statali iraniane fuori da un teatro di guerra terzo. È Con questa premessa, la questione centrale non è solo come l’Iran risponderà sul piano tattico o militare, ma come ricalibrerà la propria postura strategica in un contesto regionale sempre più arroventato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dall’attacco alle basi Usa alla chiusura di Hormuz: la possibile risposta dell’Iran. Intanto è ‘caccia all’americano’

