Dalla ricerca alla formazione | la meccatronica guarda al futuro

SI CHIAMA Magicmotorsport, ed è un'azienda con sede a Partinico, in provincia di Palermo, specializzata nello sviluppo di soluzioni hardware e software per il settore automotive, fondata nel 1996 dai fratelli Bodgan e Zbigniew Skutkiewicz. Oltre che in Polonia, l'azienda ora ha filiali operative in Spagna, a Madrid, negli Stati Uniti, ad Austin, in Texas e in Cina, a Shangai. Lavorano in Magicmotorsport 140 dipendenti, mentre il fatturato consolidato è di circa 33 milioni di euro, ma la previsione è quella di superare i 40 milioni di euro, entro fine anno. Solo l'Italia vale oltre 23 milioni di euro e registra una crescita del 74% tra il 2020 e il 2024.