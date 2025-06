Dalla miastenia gravis alla sindrome di Dravet Ucb in prima linea

Dalla miastenia gravis alla sindrome di Dravet, UCB Pharma si impegna in prima linea per migliorare la vita di chi affronta malattie rare. Con una consolidata esperienza nelle neuroscienze e nelle immunoterapie, l’azienda riconosce l’importanza di colmare le lacune terapeutiche e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni. Perché ogni passo avanti rappresenta un traguardo verso un futuro più promettente per i pazienti e le loro famiglie.

(Adnkronos) – Per Ucb Pharma, azienda biofarmaceutica globale con una lunga esperienza nelle neuroscienze e nelle malattie immunologiche, il mese di giugno rappresenta un'occasione simbolica, ma concreta, per riaffermare il proprio impegno nelle malattie rare, un ambito in cui le necessità terapeutiche rimangono in gran parte insoddisfatte e l'attenzione istituzionale e sociale è spesso insufficiente. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

