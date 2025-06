Dalla lotta al cancro alla passerella per sostenere la ricerca

Dalla lotta contro il cancro alla passerella per sostenere la ricerca, donne straordinarie sfidano le avversità con grazia e determinazione. Le loro passerelle sono testimonianza di speranza e coraggio, illuminando il cuore di tutti. Domenica scorsa, davanti a un pubblico numeroso nel parco di Villa Rosa a Molteno, hanno preso parte alla terza edizione del "Défilé in rosa" promosso da...

baby pelones di fondazione juegaterapia, le bambole senza capelli, simbolo della lotta contro il cancro infantile tornano in italia con laura pausini per sostenere il progetto “crearium” al gemelli di roma - Le Baby Pelones di Fondazione Juegaterapia, simbolo di speranza e coraggio nella lotta contro il cancro infantile, ritornano in Italia con il supporto di Laura Pausini.

