Dalla Francia - Per l' attacco del Napoli rispunta anche un nome del Psg

Il mercato in fermento del Napoli si arricchisce di una new entry di prestigio: Goncalo Ramos, il talento portoghese che fa gola a diversi club europei. Dopo aver impressionato con il Benfica, il suo nome torna a circolare con forza, questa volta tra le fila degli azzurri e, sorprendentemente, anche tra le possibili destinazioni del PSG. Ma quali sono le vere intenzioni del centravanti? La risposta si trova ancora tutta da scoprire.

Torna di moda il nome di Goncalo Ramos per l'attacco del Napoli. Secondo quanto riferisce dalla Francia "Foot sur 7" ci sarebbero anche gli azzurri tra le squadre interessate al centravanti portoghese. Per l'ex Benfica il futuro è ancora da decifrare, visto che negli ultimi due anni con Luis. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Dalla Francia - Per l'attacco del Napoli rispunta anche un nome del Psg

Calciomercato Inter, c’è un nome caldo per l’attacco del futuro: può essere il vice Thuram ideale! Occhio alla concorrenza del Napoli - Nel calciomercato dell'Inter si fa strada un nome intrigante per l'attacco del futuro, potenzialmente il vice Thuram ideale.

Napoli era sicura per la famiglia reale? Non proprio. Dopo l’umiliante minaccia di un attacco della flotta inglese nel 1742, i reali pensarono che la capitale del Regno non fosse abbastanza sicura. La scelta di Carlo di Borbone per la sua Reggia cadde sul territ Vai su Facebook

Satin: Futuro David? In Francia ci sono diverse voci, su Napoli e Juve posso dire che...; Kvaratskhelia-Psg, dalla Francia confermano: il Napoli apre alla cessione. Chiesa e Zhegrova i nomi per sostituirlo; La Juve pesca in Francia: due big per soli 20 milioni.

Napoli, dalla Francia: occhi anche su Ben Seghir per il dopo Kvaratskhelia - Nome nuovo per l'attacco del Napoli nell'ottica della sempre più probabile necessità di sostituire Khvicha Kvaratskhelia. tuttomercatoweb.com scrive

Juventus, Danso nel mirino. Per l'attacco Fullkrug è il nome nuovo. Napoli, piace Skriniar. Milan, Okafor verso il Lipsia - In attacco la Juventus segue Fullkrug e Kolo Muani. Come scrive msn.com