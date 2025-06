dalla delusione al sogno spezia ripartire insieme al picco con entusiasmo

sia solo un punto di partenza per una rinascita ancora più forte. Con passione e determinazione, lo Spezia potrà riscrivere la propria storia, tornando a brillare nel massimo campionato. È il momento di rialzarsi e di credere nel sogno, perché il futuro dei nostri colori è tutto da conquistare. Insieme, nulla potrà fermarci.

"La botta è stata dura, ma siamo spezzini e ci rialzeremo". I tifosi aquilotti, ancora provati dalla mancata promozione dello Spezia in Serie A, guardano oltre cn fiducia: "Tutti insieme dobbiamo riprovarci". Invita a rialzare la testa Mattia D'Amore: "La delusione sta svanendo e si sta trasformando in sete di rivincita. Ho tanta carica dentro che porterò dentro lo stadio per sostenere la formazione aquilotta. Sono convinto che questa sconfitta non determinerà delle scorie negative nella squadra, ma una spinta ulteriore per riprovarci nel prossimo campionato. Sogno i ritorni di Mulattieri e Maggiore che sono nelle mire del club bianco.