Dalla Casa del Fascio al Bunker antiaereo con Slow Lake Como

Scopri l’eleganza e la storia di Como con Slow Lake Como! Dalla Casa del Fascio al bunker antiaereo, attraverseremo luoghi simbolo e affascinanti testimonianze del passato, tra architettura e ricordi nascosti. Palazzo Terragni, capolavoro del Razionalismo italiano, apre le sue porte per un tour esclusivo nel suo atrio, rivelando segreti e curiosità. Un evento imperdibile per gli appassionati di storia e design, che ti farà vivere Como sotto una luce nuova e sorprendente.

Palazzo Terragni, capolavoro del Razionalismo italiano, apre le sue porte permettendo la visita al suo atrio! Un evento imperdibile per scoprire questa straordinaria opera architettonica. Durante il tour esploreremo anche il contesto urbano circostante, svelando aneddoti poco noti e dettagli. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Dalla Casa del Fascio al Bunker antiaereo con Slow Lake Como

