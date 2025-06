Dalla campanella all’orale senza mai separarsi il reality della Maturità che sta rivoluzionando la preparazione all’esame di Stato

un modo innovativo e coinvolgente per affrontare la sfida della maturità, unendo tecnologia, creatività e supporto tra studenti e insegnanti. Questa esperienza forte e unica sta cambiando il tradizionale percorso e portando una ventata di freschezza nel mondo scolastico, dimostrando che anche le sfide più complesse possono diventare opportunità di crescita e collaborazione.

Dieci giorni di convivenza forzata, banchi improvvisati negli uffici di una redazione e professori-influencer al posto dei docenti tradizionali. Non è il format di un nuovo reality show, ma l'innovativo "Progetto Maturità 2025" che sta trasformando il modo di prepararsi all'esame di Stato.

Ultima campanella. La maturità dal 18. Esami per i debiti: i presidi anticipano - L'ultima campanella si avvicina e con essa l'emozione della maturità! In Lombardia, il 7 giugno segnerà la fine dell'anno scolastico, ma già il 6 molte scuole chiuderanno per il referendum.

La mia è stata nel '96… Che ansia davanti a quella scuola, il giorno del tema. Quello che ho imparato, e che auguro a tutti voi maturandi, è che la maturità è un ponte. Un ponte verso un futuro tutto da immaginare. Ragazzi miei, state scrivendo l'ultima pagina

