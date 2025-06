Dal rifugio di Monte Cavallo ai cimiteri di Fiordimonte e Aschio | via libera ai lavori

Un passo avanti significativo per la vallata: l’Usr ha dato il via libera ai lavori di ricostruzione e risanamento, con un contributo di oltre 246 mila euro, per il nuovo Rifugio di Montefiatone e i cimiteri di Fiordimonte e Aschio. Con queste approvazioni, si apre una stagione di rinnovo e valorizzazione del patrimonio locale. La comunità può ora guardare al futuro con fiducia e speranza, consapevole che le migliorie sono in corso di realizzazione per tutti.

Semaforo verde dall’Usr Ufficio speciale ricostruzione per la realizzazione del nuovo Rifugio di Montefiatone, autorizzando un contributo di 246.276 euro, a Monte Cavallo. Il nuovo rifugio sorgerà alle pendici del Monte di Cesure, dove attualmente si trova la struttura mobile, che verrà smontata per fare spazio alla nuova costruzione. L’Usr ha poi approvato il progetto esecutivo per il risanamento conservativo del complesso cimiteriale di Fiordimonte, nel comune di Valfornace, per un contributo pari a 682.957 euro. Approvato anche il recupero del cimitero della frazione di Aschio, a Visso, per cui è stato concesso un contributo di 480. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal rifugio di Monte Cavallo ai cimiteri di Fiordimonte e Aschio: via libera ai lavori

In questa notizia si parla di: rifugio - monte - cavallo - fiordimonte

Malore sul sentiero per il rifugio Monte Torla, escursionista in ospedale - Un escursionista ha accusato un malore sul sentiero per il rifugio Monte Torla, sottolineando l'importanza della preparazione in montagna.

Monte Cavallo, ok al nuovo rifugio. Saranno recuperati anche i cimiteri di Aschio e Fiordimonte; Monte Cavallo, ok al nuovo rifugio. Saranno recuperati anche i cimiteri di Aschio e Fiordimonte; Monte Cavallo: approvato il progetto per il nuovo Rifugio di Montefiatone -.

Dal rifugio di Monte Cavallo ai cimiteri di Fiordimonte e Aschio: via libera ai lavori - Semaforo verde dall’Usr Ufficio speciale ricostruzione per la realizzazione del nuovo Rifugio di Montefiatone, autorizzando un contributo di 246. Come scrive msn.com

Escursionista austriaca muore a Monte Cavallo - Una donna austriaca di 68 anni ha perso la vita ieri durante un'escursione con un gruppo di amici a Monte Cavallo, sopra Vipiteno. Scrive ansa.it