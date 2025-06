Dal museo al liceo alle mostre internazionali | Vittorio Vanacore protagonista della scena artistica casertana

colori vivaci e forme dinamiche che catturano l’occhio e l’anima - ma anche per il suo impegno nel portare l’arte oltre i confini locali. Dal museo alle mostre internazionali, Vittorio Vanacore si conferma un protagonista vibrante e innovativo nel panorama artistico italiano, alimentando con passione la scena culturale di Caserta e non solo. La sua visione audace e il suo spirito creativo lo rendono una figura da seguire con attenzione e ammirazione.

