Dal mare fino al mare festival diffuso a Ostia

Preparati a immergerti in un viaggio senza confini, dove mare, storia e cultura si incontrano in un festival unico nel suo genere. "Dal mare fino al mare - A mari usque ad mari" trasforma Ostia in un palcoscenico di esperienze immersive e performance coinvolgenti, rievocando oltre duemila anni di patrimonio. Scopri come questo evento rende viva la memoria, celebrando il passato e proiettando lo sguardo verso il futuro...

Un festival che unisce il mare, la storia e la cultura attraverso esperienze immersive e performative: "Dal mare fino al mare - A mari usque ad mari" è un viaggio lungo oltre duemila anni, che dal cuore dell’antichitĂ romana attraversa la storia e la natura fino a raggiungere la contemporaneitĂ . 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Dal mare fino al mare", festival diffuso a Ostia

Ostia, la città del mare di Roma, è al cuore del festival diffuso“Dal mare fino al mare”: la manifestazione che unisce storia e cultura attraverso oltre venti eventi gratuiti in diversi luoghi del territorio, fino al 28 dicembre, a cura di Valdrada teatro http://bit.ly/43ICpu - X Vai su X

OSTIA. UN MARE DI CULTURA; Al via l'Estate Romana dal centro alle periferie, fino alle spiagge di Ostia; Dal mare fino al mare: Ostia si trasforma in un grande palcoscenico tra arte, archeologia e natura.

Dal mare fino al mare: Ostia si trasforma in un grande palcoscenico tra arte, archeologia e natura - Da giugno a dicembre, Ostia si trasforma in un palcoscenico diffuso tra siti archeologici, pinete e leggende sommerse ... Segnala funweek.it

