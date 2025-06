Dal governo 300 mln per rendere le stazioni della Campania più moderne ed efficienti

stazioni più moderne, sicure e funzionali, migliorando così la qualità della vita dei cittadini e favorendo lo sviluppo economico della regione. Un passo decisivo verso un Sud più connesso e competitivo, che dimostra come l’investimento pubblico possa trasformare il territorio. Questo piano rappresenta un impegno concreto per costruire un futuro più luminoso e sostenibile per tutta la Campania.

"L'impegno che stiamo assicurando per lo sviluppo infrastrutturale del Sud continua a produrre risultati concreti: Rfi ha messo in campo un Piano da quasi 300 milioni di euro per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie in Campania. Investimenti importanti, che consentiranno di rendere le.

Ferrante: 300 milioni per rinnovo stazioni, strutture più moderne ed efficienti; Campania: 130 milioni per il nuovo polo logistico della Valle Ufita e il raccordo ferroviario con l'Alta Velocità; De Luca annuncia «Il Faro»: il nuovo palazzo della Regione «sarà simbolo nel mondo».

