Dal calcio al basket un programma di allenamento per atleti targato ' Off24Season'

appassionati un'occasione unica per potenziare le proprie capacità durante l’estate. Off24Season combina allenamenti mirati, tecniche innovative e consigli di esperti, creando il contesto ideale per prepararsi al meglio alla ripresa. Che tu sia un calciatore o un cestista, questa è la tua chance di trasformare il riposo in un’opportunità di crescita. Non perdere l’occasione di saperne di più e di iniziare il tuo percorso di miglioramento!

Un programma di allenamento estivo denominato 'Off24Season' e rivolto ad atleti di varie discipline che intendono migliorare le loro prestazioni approfittando del periodo di stop delle competizioni. L'attività proposta è pensata per offrire a sportivi professionisti, semi-professionisti e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dal calcio al basket, un programma di allenamento per atleti targato 'Off24Season'

In questa notizia si parla di: programma - allenamento - atleti - off24season

Inter, dall’allenamento tre buone notizie come da programma: recuperi vicini – Sky - A tre giorni dalla sfida contro la Lazio, in programma domenica sera a San Siro, l’Inter riceve buone notizie dal centro sportivo.

Dal calcio al basket, un programma di allenamento per atleti targato 'Off24Season'.

Presentazione del programma di allenamento sportivo "Off24Season 2025" - Lunedì 23 giugno 2025 alle 12:00, nella Sala Arazzi nella residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione di "Off24Season", il programma di allenamento estivo per ... Come scrive cronacacomune.it

5 consigli per impostare un programma di allenamento vincente - Quando si fa sport è avvilente non riuscire a progredire e migliorare, ma con un programma di allenamento efficace riuscirai a conquistare tutti i tuoi obiettivi Tra i fattori che non permettono ... Scrive runnersworld.com