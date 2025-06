Dal 27 giugno arriva “Incubi”, il nuovo singolo di Eysa.

Dal 27 giugno 2025, Eysa torna con "Incubi", un brano che svela le profondità dell’anima tra insonnia e rinascita. Ispirato a un incubo ricorrente che l’ha tormentata per un mese, il pezzo è un viaggio emozionale tra sogni infranti e nuove speranze. Un racconto autentico di lotta e resilienza che conquista ascoltatori e radio. Non perdere l’emozione di questa intensa narrazione musicale—"Incubi" ti aspetta ovunque tu trovi musica.

Dal 27 giugno 2025 disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Incubi”, il nuovo singolo di Eysa, un brano che riflette un periodo in cui l’artista ha perso il controllo del proprio sonno a causa di un incubo ricorrente che l’ha tormentata per oltre un mese. Un brano tra insonnia e rinascita. Dal 27 giugno 2025, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Incubi”, il nuovo singolo di Eysa, nome d’arte di Elisa Ungaro. “Incubi” nasce da un periodo in cui Elisa ha vissuto notti tormentate da un sogno ricorrente che le ha fatto perdere il sonno per oltre un mese. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com