Dakota Johnson presto un nuovo tatuaggio dedicato all' amore della sua vita

Dakota Johnson, tra le pagine di un’intervista coinvolgente con Chris Evans e Pedro Pascal, ha svelato un progetto speciale: un nuovo tatuaggio dedicato all’amore della sua vita. L’attrice di Madame Web e Cinquanta Sfumature di Grigio ha deciso di onorare il suo affetto più profondo, rendendo eterno il legame con il suo amato cane Zeppelin, recentemente scomparso. Un gesto che toccherà il cuore dei fan e non solo, dimostrando quanto l’amore possa essere tatuato sulla pelle.

Ecco l'emozionante omaggio che la star di Madame Web e Cinquanta sfumature di grigio ha annunciato pubblicamente di voler fare a breve. Dakota Johnson, durante una recente intervista con i colleghi di Material Love Chris Evans e Pedro Pascal, ha raccontato di aver deciso di rendere omaggio a quello che considera l'amore della sua vita. L'attrice ha svelato l'intenzione di fare un tatuaggio per rendere omaggio al suo cane Zeppelin, scomparso lo scorso dicembre. Nell'intervista a MTV, Johnson ha parlato della perdita del suo amato animale. Dakota Johnson vuole farsi un nuovo tatuaggio in omaggio al suo cane A domanda diretta sulla possibilità di farsi un nuovo tatuaggio, Dakota Johnson ha confessato di avere intenzione di omaggiare Zeppelin ma non ha ancora . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dakota Johnson, presto un nuovo tatuaggio dedicato all'amore della sua vita

In questa notizia si parla di: johnson - dakota - tatuaggio - amore

Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati: finisce dopo otto anni la storia d’amore - Dopo quasi otto anni di passione e momenti indimenticabili, Dakota Johnson e Chris Martin hanno deciso di chiudere il loro capitolo insieme.

Geolier, con le sue parole intense e dirette, ci ricorda che il tempo è troppo prezioso per sprecarlo con chi non sa dare lo stesso amore, la stessa fedeltà, la stessa lealtà. In un mondo dove le relazioni si intrecciano spesso tra illusioni e delusioni, l'artista Vai su Facebook

Dakota Johnson, presto un nuovo tatuaggio dedicato all'amore della sua vita; Dakota Johnson-Chris Martin, amore «infinito»: il tatuaggio che li unisce; Chris Martin e Dakota Johnson: tatuaggio svela la relazione.

Dakota Johnson, presto un nuovo tatuaggio dedicato all'amore della sua vita - Dakota Johnson, durante una recente intervista con i colleghi di Material Love Chris Evans e Pedro Pascal, ha raccontato di aver deciso di rendere omaggio a quello che considera l'amore della sua vita ... Si legge su msn.com

Dakota Johnson annuncia un tatuaggio in memoria del suo amato cane Zeppelin - Dakota Johnson, in un'intervista con Chris Evans e Pedro Pascal per "Material Love", annuncia il desiderio di un tatuaggio in memoria del suo cane Zeppelin, scomparso lo scorso dicembre. Lo riporta ecodelcinema.com