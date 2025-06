Dakota Johnson è in una relazione aperta nel trailer di Splitsville

Cosa rende questa commedia romantica un must-see? Dakota Johnson, protagonista nel trailer di Splitsville, porta sul grande schermo un'interpretazione magnetica in una storia che promette risate e emozioni. Dopo il successo a Cannes, l’attesa cresce: preparatevi a scoprire come l’amore e la cuore si intrecciano in un film che arriverà nelle sale americane il 22 agosto, portando freschezza e leggerezza alle vostre serate estive.

La commedia romantica Splitsville arriverĂ nei cinema americani ad agosto, dopo la presentazione al Festival di Cannes, ecco il il trailer. Dakota Johnson fa parte del cast del film Splitsville, di cui è stato condiviso online il trailer dopo la presentazione al Festival di Cannes. La commedia romantica arriverĂ nei cinema americani il 22 agosto, con la distribuzione di Neon, ed è stata co-scritta e diretta da Michael Angelo Covino. Cosa racconterĂ il film Il film Splitsville prende il via quando Ashley (Adria Arjona) vuole il divorzio e Carey (Kyle Marvin), un uomo dal buon cuore, chiede aiuto ai suoi amici Julie (Dakota Johnson) e Paul (Michael Angelo Covino). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dakota Johnson è in una relazione aperta nel trailer di Splitsville

In questa notizia si parla di: splitsville - trailer - dakota - johnson

Material Love, ecco Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal nel trailer della romcom di Celine Song - Ecco il trailer ufficiale di *Material Love*, la nuova commedia romantica diretta da Celine Song, con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal.

Dakota Johnson è in una relazione aperta nel trailer di Splitsville; 'Splitsville': il film con Dakota Johnson, Adria Arjona e Kyle Marvin; Splitsville, tra risate e disastri: come è la commedia con Dakota Johnson passata a Cannes.

Dakota Johnson è in una relazione aperta nel trailer di Splitsville - Dakota Johnson fa parte del cast del film Splitsville, di cui è stato condiviso online il trailer dopo la presentazione al Festival di Cannes. Riporta msn.com

Dakota Johnson protagonista di “Splitsville”: il trailer svela le dinamiche di una commedia romantica - "Splitsville", la commedia romantica di Michael Angelo Covino con Dakota Johnson, esplora le complessità delle relazioni moderne e ha debuttato al Festival di Cannes, ricevendo calorosi applausi. Scrive ecodelcinema.com