Dainelli torna a casa Martedì vertice col Gila

Dainelli torna a casa, portando con sé esperienza e passione nel suo nuovo ruolo nello staff di Alberto Gilardino al Pisa. Un ritorno alle radici che rafforza il legame tra passato e presente, tra amicizia e fiducia. Ex difensore di grande spessore in Serie A, ora pronto a contribuire con entusiasmo alla nuova sfida. La sua presenza promette di essere un valore aggiunto per il club e per il progetto del Pisa.

Anche Dario Dainelli sarà nello staff di Alberto Gilardino al Pisa insieme a Gaetano Caridi. Una scelta nel segno della fiducia, ma anche delle radici. Ex difensore centrale di lunga esperienza in Serie A, Dainelli ha già collaborato con il "Gila" al Genoa e con lui condivide non solo il passato da calciatore, ma un’amicizia che si protae da lunghi anni. Dettaglio non secondario: Daniele è pisano, essendo originario di Ghizzano, piccola frazione nel comune di Peccioli. Con lui in nerazzurro prende forma dunque lo staff tecnico che guiderà la prossima stagione. Martedì, intanto, è fissato il primo incontro operativo tra l’allenatore e la dirigenza: sarà il momento per definire strategie e profili ideali per la rosa che nascerà attorno al 3-5-2 caro al “Violinista”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dainelli, torna a... casa. Martedì vertice col Gila

