Dai tappeti floreali di Prada al blu pantesco di Armani | a Milano la moda uomo resiste alla guerra e racconta un mondo sospeso tra sogno e crisi

un atto di resistenza e speranza, un inno alla bellezza che sfida le tempeste del mondo. Tra eleganza senza tempo e audacia creativa, la moda uomo a Milano si conferma come un rifugio di sogno e un messaggio di resilienza, capace di attraversare le crisi con stile e determinazione. È qui che Milano dimostra che, anche in tempi difficili, il fascino rimane una forma di ribellione e di speranza condivisa.

Milano, 23 giugno 2025. È assolutamente straniante. Mentre il conflitto in Medio Oriente si allarga, portandoci sull’orlo di una potenziale terza guerra mondiale, a Milano va in scena il rito della moda. A volte essere qui, seduti sulle comode poltroncine dell’Armani Teatro, negli spazi di design della Fondazione Prada o nel giardino curato di Villa Necchi Campiglio, a osservare abiti da migliaia di euro sfilare con lenti gesti, ha il sapore di un’allucinazione. Le immagini delle passerelle si alternano nei nostri Instagram a quelle dei bombardamenti degli Usa in Iran, creando un effetto distopico, un senso di profondo distacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it