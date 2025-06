Da Tony Effe e Leao in passerella da Pdf ai corpi dipinti di Fiorucci | i designer emergenti si prendono la scena alla Milano Fashion Week Uomo

da Tony Effe e Leao in passerella, passando dai PDF ai corpi dipinti di Fiorucci, i designer emergenti conquistano il palcoscenico alla Milano Fashion Week Uomo. Nonostante l’assenza dei grandi marchi e il clima di incertezza economica, questa edizione si rivela un’opportunità straordinaria per i nuovi talenti di affermarsi. “Siamo in una fase di profonda trasformazione ...

Cala il sipario sul lungo (si fa per dire) weekend della Moda Uomo milanese. Come giĂ accaduto lo scorso febbraio, pesa l’assenza dei grandi brand e il palpabile clima di stallo economico legato alle tensioni geopolitiche globali. Un’atmosfera di incertezza che però, come da precisa strategia della Camera Nazionale della Moda Italiana, si è trasformata in un’occasione d’oro per i talenti emergenti. “Siamo in una fase di profonda trasformazione del sistema”, ha dichiarato il presidente Carlo Capas a, sottolineando la necessitĂ di “dare spazio e voce” alla nuova generazione. Così, mentre i “big” razionalizzano i calendari, la MFW ha aperto le sue porte – anche con spazi ad hoc come la Fondazione Sozzani – a una schiera di designer, alcuni giĂ premiati e altri al loro esordio assoluto nel calendario maschile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it