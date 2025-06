Da Spazio Guida la presentazione del libro Apri gli occhi di Giuliana Covella

Scopri il retroscena di una vicenda che ha scosso le coscienze con "Apri gli occhi" di Giuliana Covella, ora disponibile per Guida Editori. Un racconto avvincente che svela luci e ombre di un caso ancora irrisolto, segnando il destino di chi ha conosciuto il carismatico “prete in jeans”. Un libro che invita a riflettere e a guardare oltre le apparenze. Non perdere questa coinvolgente narrazione che ti farà aprire gli occhi.

"Una storia che fa ancora discutere. Un caso - spiega una nota - in cui si alternano luci ed ombre. Una vicenda che ha segnato le coscienze e il destino di chi è cresciuto con quello che tutti chiamavano il “prete in jeans”. Esce per Guida Editori “Apri gli occhi” - Storia di padre Giuseppe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Da Spazio Guida, la presentazione del libro “Apri gli occhi” di Giuliana Covella

In questa notizia si parla di: guida - apri - occhi - spazio

"Guardate la città con occhi nuovi". Nicoletta Rossi e la sua guida - Scopri la città con occhi nuovi attraverso le parole di Nicoletta Rossi, giornalista di quarant'anni e appassionata guida.

È ora di guardare la tesoreria con occhi nuovi! "La lente d’ingrandimento della tesoreria!" di Ivan Fogliata e Gessica Valsecchi - a cura di InFinance - non è solo un libro, ma uno strumento operativo per affrontare una delle sfide più cruciali per ogni impres Vai su Facebook

Apri gli occhi, Saviano firma la prefazione del libro di Covella; God of War: Ragnarok, dove trovare tutti i corvi di Odino per completare la missione Gli occhi di Odino; La forma delle sopracciglia in base al viso: la guida.

Apri gli occhi, Saviano firma la prefazione del libro di Covella - Una vicenda che ha segnato le coscienze e il destino di chi è cresciuto con quello che tutti chiamavano il "prete in jean ... Lo riporta ansa.it

Apri gli occhi, Saviano firma la prefazione del libro di Covella - La presentazione si terrà il 24 giugno, alle ore 18, presso Spazio Guida, in via Bisignano 11, a Napoli. Segnala ansa.it