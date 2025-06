Da quindici anni alla guida de La7 Devi capire tu quando è il momento di staccare senza che siano gli altri o il pubblico a dirtelo | Enrico Mentana lascia?

Da quindici anni alla guida di La7, Enrico Mentana ha segnato un’epoca nel giornalismo televisivo italiano. Ora, mentre gli occhi sono puntati sui palinsesti di giovedì 3 luglio, Mentana lascia trasparire un messaggio carico di emozione e riflessione: “Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la...”. È il momento di capire se questa data segna anche l’inizio di un nuovo capitolo per lui.

Giovedì 3 luglio si terranno i Palinsesti de La7 con Urbano Cairo pronto a presentare alla stampa in un hotel in centro a Milano tutte le novità e soprattutto le conferme della prossima stagione televisiva del gruppo. Ma a qualche giorno dall’incontro con i media, Enrico Mentana lascia aperta la strada per il suo futuro. Almeno stando a quello che ha scritto e condiviso sui social in queste ore: “ Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi, e esaltanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it