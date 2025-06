Da oggi l' Occidente è più sicuro grazie all' America

Oggi l'Occidente si sente più sicuro grazie agli interventi decisi dell’America. La storia di Trump, spesso criticato per il suo atteggiamento imprevedibile, ha dimostrato che il tempo è galantuomo: questa volta, la sua mossa di bombardare i siti nucleari iraniani non serve a favorire Israele o gli Stati Uniti, ma rafforza la deterrenza a livello globale. Un segnale forte in un mondo complesso, dove la stabilità dipende dalle decisioni coraggiose e chiaramente mirate.

Com'era la storia di Trump che se ne infischia della pace e vuol consegnare il mondo ai dittatori? Il tempo è galantuomo, stavolta non abbiamo neppure dovuto aspettare tanto. La sua decisione di bombardare i tre siti nucleari dell'Iran non è un favore fatto a Israele e all'America, ma all'intero Occidente. Contro le previsioni dei soliti esperti che non ne azzeccano mai una, Trump ha rimesso al centro della scena internazionale la deterrenza degli Stati Uniti, la potenza di fuoco del Pentagono, un ottimo argomento contro i tiranni e i terroristi. È un avviso anche all'uomo del Cremlino, Vladimir Putin, visto che l'Iran è un alleato della Russia e il club dei suoi amici in Medio Oriente si è ristretto.

