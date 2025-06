Da oggi inizia la fase di attenzione per gli incendi boschivi

Da oggi, lunedì 23 giugno, l’Emilia-Romagna entra nella fase di attenzione per gli incendi boschivi. Una misura fondamentale, adottata per tutelare il nostro territorio e prevenire rischi imminenti. È il momento di essere tutti più vigili e responsabili: rispettare le norme, evitare comportamenti a rischio e collaborare con le autorità. Insieme possiamo proteggere la nostra natura e preservare la bellezza delle nostre foreste.

Inizia oggi, lunedì 23 giugno, la ‘fase di attenzione’ verso gli incendi boschivi in tutte le province dell’Emilia-Romagna. Il provvedimento - emanato dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, d’intesa con la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, il Comando. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Da oggi inizia la fase di attenzione per gli incendi boschivi

Da domani (lunedì 23 giugno) e fino al 14 settembre 2025 sarà attiva la fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna: tutte le informazioni sul sito tematico https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-p Vai su Facebook

