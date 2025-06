Da Hollywood a Rimini Spacey una star al Galli | Fellini mi ha ispirato

cinema e del talento internazionale, unendo il glamour di Hollywood all’arte senza confini di Fellini. L’emozione di incontrare una star di fama mondiale in una cornice così suggestiva ha reso questa serata indimenticabile, ispirando tutti a credere nel potere della passione e della creatività. Rimini si conferma quindi capitale di cultura e spettacolo, pronta a scrivere nuove pagine di storia.

Rimini, 23 giugno 2025 – Al Teatro Galli è andato in scena Kevin Spacey, premio Oscar per American Beauty e I soliti sospetti. L’arrivo sul red carpet di Rimini, oggi per l’Italian Global Series Festival, è stato accolto da una folla entusiasta: applausi, sorrisi, selfie, strette di mano e autografi senza sosta. L’evento ha raccolto appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia e oltre, trasformando la serata in un momento di celebrazione del grande cinema internazionale. La presenza di Spacey ha acceso l’entusiasmo, creando un’atmosfera carica di emozione. L’attore, elegante e sorridente, ha ricambiato con grande disinvoltura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Hollywood a Rimini, Spacey una star al Galli: “Fellini mi ha ispirato”

In questa notizia si parla di: rimini - spacey - galli - hollywood

Rimini capitale delle serie tv. Tutti pazzi per ’I Cesaroni’. Kevin Spacey oggi al Galli - Rimini si trasforma nella capitale delle serie TV, attirando appassionati da tutta Italia, tutti pazzi per il ritorno de I Cesaroni.

Domani a Rimini: Cerimonia di Apertura dell’Italian Global Series Festival! Affrettatevi a registrarvi! Una serata spettacolare che dà ufficialmente il via al Festival, con l’arrivo di star internazionali e italiane del calibro di Kevin Spacey, Can Yaman, Eva Vai su Facebook

Da Hollywood a Rimini, Spacey una star al Galli: “Fellini mi ha ispirato”; Al via l’Italian Global Series festival: cresce l'attesa, tra i vip Can Yaman, Kevin Spacey ed Elena Sofia Ricci; Rimini capitale delle serie tv. Tutti pazzi per ’I Cesaroni’. Kevin Spacey oggi al Galli.

Da Hollywood a Rimini, Spacey una star al Galli: “Fellini mi ha ispirato” - L’attore, due volte vincitore dell’Oscar, ha ricevuto il premio alla carriera nell’ambito dell’Italian Global Series Festival: “Federico è il maestro” ... Lo riporta msn.com

Spacey, politica Usa? Con House of Cards siamo stati profetici - "Oggi a Rimini ho fatto in bicicletta lo stesso percorso che aveva fatto il carro funebre di Fellini nel 1993, sono entrato nel cimitero monumentale e mi sono soffermato davanti all'incredibile scultu ... Riporta ansa.it