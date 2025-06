Da geometra a maestro dell’arte contemporanea | addio ad Arnaldo Pomodoro il genio delle sfere di bronzo

Da geometra a maestro dell’arte contemporanea, Arnaldo Pomodoro ha rivoluzionato il nostro modo di vedere le sculture. Con le sue iconiche sfere di bronzo, ha saputo unire precisione tecnica e visione artistica, lasciando un’eredità indelebile. La sua scomparsa, avvenuta il 22 giugno 2025 a Milano, segna la fine di un’epoca, ma il suo spirito visionario continuerà a ispirare generazioni. È il momento di celebrare il genio che ha trasformato la nostra percezione dell’arte.

Il Maestro Arnaldo Pomodoro si è spento il 22 giugno 2025 a Milano, alla vigilia del compimento dei suoi 99 anni. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca per l'arte contemporanea italiana e internazionale. La Fondazione che porta il suo nome lo ricorda come una voce lucida e visionaria dell'arte, dichiarando che " Lascia un'eredità immensa ". Arnaldo Pomodoro nacque il 23 giugno 1926 a Morciano di Romagna, ma nel 1937 si trasferì a Rimini dove frequentò l'Istituto tecnico per geometri. Visse l'infanzia e la formazione presso Pesaro, dove dalla metà degli anni Quaranta e fino al 1957 lavorò nell'ambito della ricostruzione degli edifici pubblici.