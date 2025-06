Dà gas alla rombante Bmw e supera la colonna Auto sterza e lo travolge

Improvviso e tragico incidente sulla Provinciale 235. Mentre le auto erano incolonnate attorno alle 7.30, un gesto repentino ha portato a una collisione devastante, coinvolgendo una BMW e un'auto con gas alla rombante d224. La strada si è trasformata in scena di caos e paura. Forse – ecco cosa è accaduto in quel momento fatale.

C'era una lunga coda di auto incolonnate ieri attorno alle 7.30, come spesso capita lungo il tratto di Provinciale 235 che collega Lodi al casello autostradale di Pieve Fissiraga, quando improvvisamente è avvenuta la tragedia. Lungo il rettilineo, quasi all'altezza della Cascina Sesmones, nella frazione Muzza di Cornegliano Laudense, il conducente di una delle vetture incolonnate ha sterzato con il volante ed è uscito dalla mezzeria. Forse – ricostruiscono i carabinieri che si sono occupati dei rilievi – per vedere come mai il serpentone di auto non si muovesse o per fare inversione e tornare indietro.

