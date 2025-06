Da Dario Argento a Pupi Avati | quando le vie del brivido passano anche per Ferrara

Pupi Avati. Due capolavori italiani che, passando per le vie del brivido, hanno lasciato un segno indelebile nel cinema d’autore. Giallo, thriller e orrore si intrecciano in queste pellicole fondamentali, celebrando mezzo secolo di inquietudine e provocazione. Un viaggio emozionante tra ombre e luci della nostra cinematografia, che dimostra come Ferrara abbia sempre avuto un ruolo di rilievo in questa straordinaria narrazione visiva.

Giallo, thriller, orrore. I cultori del cinema nostrano, e destinato a pescare in queste tre sorgenti confluenti, non possono non apprezzare due pellicole che compiono mezzo secolo di vita fra il 2025 e il prossimo anno. 'Profondo rosso' di Dario Argento e 'La casa delle finestre che ridono' di.

