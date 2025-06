Da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo | possibile con supplenza Per la mobilità verticale si passa dall’operatore

Se sogni di passare da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo, la strada è più articolata di quanto sembri. La mobilità verticale ATA segue regole precise: si può avanzare solo verso l’area immediatamente superiore. Quindi, per diventare assistente amministrativo, è necessario prima ricoprire il ruolo di operatore scolastico. L'articolo da approfondire svela tutti i passaggi e i dettagli per realizzare questa transizione con successo.

La mobilità verticale ATA segue quanto previsto dalla normativa contrattuale, la quale stabilisce che il passaggio da un'area all'altra possa avvenire solo verso l'area immediatamente superiore. Chi ricopre il ruolo di collaboratore scolastico, dunque, non può accedere direttamente alla posizione di assistente amministrativo attraverso la progressione verticale, se non passando prima per il ruolo di operatore scolastico.