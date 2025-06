Cusano Mutri nuova interrogazione dell’opposizione sul degrado di Via San Felice

Cusano Mutri si accende di nuovo: l’opposizione denuncia il degrado di Via San Felice, chiedendo interventi urgenti dopo mesi di silenzio dell’Amministrazione. La recente interrogazione al Sindaco mette in luce problemi che richiedono risposte rapide e concrete. È arrivato il momento di agire, non lasciamo che il deterioramento comprometta il nostro territorio. La città merita attenzione e soluzioni immediate, perché il cambiamento parte da qui.

Comunicato Stampa Il gruppo consiliare Nuova Cusano denuncia lo stato di abbandono della strada e chiede interventi urgenti dopo oltre due mesi di silenzio dell’Amministrazione Con una nuova interrogazione al Sindaco, la n. 23 del 22062025, i Consiglieri comunali del . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Cusano Mutri, nuova interrogazione dell’opposizione sul degrado di Via San Felice

