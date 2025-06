Cura degli anziani o del verde in cambio delle tasse da pagare

Vaprio si reinvent a con un innovativo sistema di baratto: cura del verde e assistenza agli anziani in cambio delle tasse comunali. Un'iniziativa che trasforma le difficoltà economiche in opportunità di solidarietà , rafforzando il legame tra cittadini e amministrazione. Questa novità , lanciata a marzo e ora al suo apice, offre un modo concreto per aiutare chi è in difficoltà , dimostrando che la comunità può fare la differenza. Due le modalità di partecipazione che stanno già facendo la differenza.

Lavori socialmente utili in cambio delle tasse comunali, Vaprio lancia il baratto per chi è in difficoltà economiche. Cura del verde e sollievo anziani in cambio della Tari dovuta per i rifiuti. Novità introdotta dall’Amministrazione a marzo che ora entra nel vivo. Il Comune raccoglierà le richieste di chi non può pagare i tributi o l’affitto delle case popolari e salderà il debito prestando la propria opera a favore della comunità . Due le attività scelte: cura del verde e assistenza ai nonni. "Un modo per andare incontro a chi è in difficoltà economica", spiega la giunta, ma anche quello per bloccare l’accumularsi di debiti e aiutare le persone a rientrare nel perimetro della legalità . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cura degli anziani o del verde in cambio delle tasse da pagare

