Cuperlo a Meloni | Perché non condanna Netanyahu? Perché non riesce a pronunciare il suo nome? – Video

Nel vortice delle tensioni internazionali, le parole di Gianni Cuperlo puntano il dito contro la presunta reticenza della presidente Meloni nel condannare Netanyahu e le azioni del governo israeliano. Una critica che solleva interrogativi sulla coerenza politica e sulle scelte di alleanza. Ma qual è la reale motivazione dietro questa mancata condanna? La risposta potrebbe influenzare profondamente il nostro impegno internazionale e la posizione dell’Italia sulla scena globale.

“ Benjamin Netanyahu è il vero dominus della scena. Presidente Meloni, perché non riesce a pronunciare il suo nome? Perché non riesce a condannarlo e a condannare l’azione criminale del governo israeliano?”. Sono le parole del deputato del Partito democratico, Gianni Cuperlo, intervenuto dopo l’intervento della presidente del Consiglio. Cuperlo si è rivolto direttamente a Meloni. “Sospenda la collaborazione militare col governo di Tel Aviv” ha aggiunto il deputato dem. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuperlo a Meloni: “Perché non condanna Netanyahu? Perché non riesce a pronunciare il suo nome?” – Video

