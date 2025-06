Cultura e luci al Colosseo | Italia e Corea celebrano il loro anno dello scambio culturale

Il maestoso Colosseo si prepara a brillare come mai prima d'ora, illuminando l'anima di un dialogo culturale tra Italia e Corea. In occasione dell'Anno dello Scambio Culturale 2024-2025, questo simbolo senza tempo si trasformerà in una straordinaria tela luminosa, narrando storie, tradizioni e innovazioni di due mondi lontani. Giovedì 26 giugno, alle ore 21, la facciata dell’anfiteatro romano prenderà vita grazie a una spettacolare proiezione, un evento imperdibile che unisce arte, cultura e tecnologia in un abbraccio

