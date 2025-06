Cucinelli a Colli | Il sogno dei giovani deve essere diventare brave persone

L’incontro, nel cuore del Festival Restare Partire Tornare a Colli del Tronto, ha messo in luce come la crescita di un territorio sia il riflesso della qualità umana dei suoi abitanti. Brunello Cucinelli sottolinea che, coltivando valori e integrità, i giovani possono trasformare i loro sogni in realtà e contribuire al progresso condiviso. È fondamentale allora investire nel benessere e nella formazione delle nuove generazioni, affinché possano davvero fare la differenza.

"Trasmettiamo ai giovani il sogno della vita. I giovani devono avere l’obiettivo principale di diventare delle brave persone". Brunello Cucinelli ha spiegato la forza del borgo e condensato in queste parole gli elementi generativi dell’evoluzione di un’area attraverso i sogni che vengono realizzati dalle brave persone che li abitano. L’incontro che si è svolto nell’ambito del Festival Restare Partire Tornare a Colli del Tronto ha messo a confronto, ieri pomeriggio, Brunello Cucinelli con il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori. "I giovani hanno da sempre ideali – ha detto Brunello Cucinelli – e le vere rivoluzioni sono state fatte dai giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cucinelli a Colli: "Il sogno dei giovani deve essere diventare brave persone"

