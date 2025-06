Ct Palermo promosso in serie B2 maschile | la festa dopo un match vietato ai deboli di cuore

Il Ct Palermo ha scritto una pagina indimenticabile della sua storia sportiva, conquistando la promozione in serie B2 con un match emozionante e ricco di colpi di scena. Una giornata di pura adrenalina, tra tifosi entusiasti e momenti di pura tensione, che resterà impressa nel cuore di tutti gli appassionati. Domenica 22 giugno, sui campi di casa, è scoppiata la festa...

Un match vietato ai deboli di cuore ha sancito la promozione dalla serie C maschile alla serie B2 per il Ct Palermo che, ricordiamo, ha le sue squadre di punta in serie A1 sia maschile che femminile. Domenica 22 giugno, in un confronto iniziato alle 10.30 e terminato dopo le 20, sui campi di casa.

