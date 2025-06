Crotone l’Azienda sanitaria provinciale allerta i cittadini sulle truffe tramite messaggi telefonici o sms

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone avverte i cittadini di una crescente ondata di truffe via SMS e telefonate. Alcuni utenti hanno segnalato messaggi ingannevoli che richiedono contatti urgenti con presunti uffici CUP, creando confusione e potenziali rischi. È fondamentale rimanere vigili e diffidare da richieste sospette per proteggere la propria sicurezza e quella della comunità. Ricordate: la prevenzione è la nostra arma più potente.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone informa i cittadini che in questi giorni sono stati segnalati numerosi tentativi di truffa tramite messaggi telefonici o SMS. Diversi utenti hanno comunicato ai nostri sportelli CUP di aver ricevuto messaggi con il seguente tenore: "La preghiamo di contattare con urgenza i nostri uffici CUP al seguente numero 899 xxx xxx, per importanti comunicazioni che la riguardano", o comunque facendo riferimento a presunte comunicazioni da parte dell'Asp. Si tratta di un tentativo di truffa. L'ASP di Crotone non utilizza questi canali e non invia messaggi in cui si invitano i cittadini a contattare numerazioni a pagamento (899 o simili), né utilizza tali numerazioni per le proprie comunicazioni ufficiali.

